В Макеевке произошел взрыв в доме. Сообщается о гибели подростка, который подорвал гранату

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке вечером 5 июля произошел взрыв на пятом этаже в одном из жилых домов в микрорайоне «Зеленый». В результате происществия погиб 15-летний подросток. Об этом пишут в местных группах в социальных сетях.

Как сообщается, причина взрыва — детанирование гранаты. По неподтвержденной информации, домой взрывное устройство принес его отец.



Погибший — Сергей Балабанов, учащийся макеевской школы №50. Его друзья у себя на страницах в социальных сетях выражают соболезнования.







Группировка «ДНР» ситуацию пока что никак не прокомментировала.