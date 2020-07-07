В Украине число заболевших COVID-19 увеличилось на 564 человека за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 564 новых случая заболевания коронавирусом, 490 из числа ранее заболевших выздоровели, 21 человек умер. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



За все время пандемии число инфицированных в стране составляет 49 607 человека. Из них выздоровели — 22 193 человека, умерли — 1 283.



Днем ранее, 6 июля, сообщалось о 543 новых заболевших COVID-19, 5 июля было 823 инфицированных, 4 июля — 914 случаев, 3 июля — 876 новых заболевших, 2 июля — 889 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.