В МИД назвали страны, куда украинцы могут въехать в условиях пандемии COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 граждане Украины могут беспрепятственно въехать в 23 страны, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».



Так, украинцам открыт въезд в Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Республику Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Бурунди и Сейшельские острова.



«Эти 23 страны включают государства, куда нужна виза, то есть въехать можно, но с визой, и действуют определенные карантинные ограничения, то есть въехать можно, но надо придерживаться некоторых правил», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.



Кулеба отметил, что много вопросов возникает в связи с въездом в страны Шенгенской зоны, страны-члены ЕС. Он, назвал восемь категорий граждан, которые могут пересечь границу с этими странами, даже несмотря на ограничения.



По словам министра, в эти восемь категорий входят работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за людьми пожилого возраста и лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, сотрудники полиции по время исполнения ими обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных военных контингентов для исполнения своих функций; лица, которые направляются транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.



Министр пояснил, что ограничения, введенные в связи с пандемией, не имеют никакого влияния на безвизовый режим между Украиной и ЕС.