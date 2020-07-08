СБУ сообщила о предотвращении теракта в Северодонецке: задержан агент ФСБ РФ

В зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области задержан агент ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации спецслужбы, гражданин Украины прибыл с временно оккупированной территории для подрыва цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тысячи тонн на территории ОАО «Северодонецкое объединение Азот».



«Гражданин Украины задержан "на горячем" при попытке изъятия средств для совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним, из заранее подготовленного врагом схрона», — говорится в сообщении.



Установлено, что подозреваемый — житель оккупированных Ровеньков — участвовал в боевых действиях на стороне боевиков. Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины.



Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.



Следствие продолжается.