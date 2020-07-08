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В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах

08 июля 2020, 19:50

В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах

Так называемое «минобразования» группировки «ЛНР» намеренно сократить «бюджетные» места в вузах по специальностям менеджмент, экономика, юриспруденция, туризм. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

По мнению членов группировки, эти специальности маловостребованные.

«Министр» Сергей Цемкало сообщил, что на юриспруденцию оставят 40 «бюджетных» мест на все вузы на подконтрольной группировке территории.

По его мнению, несмотря на большое количество обучающихся на юриста, «найти профессионального специалиста в данной отрасли... сегодня очень сложно».

Ранее в группировке заявили о начале оптимизации системы высшего образования.

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