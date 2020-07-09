«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом

В группировке «ЛНР» заявили о девяти новых случаях инфицирования за минувшие сутки на подконтрольной боевикам территории. Об это пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



В целом группировки признает 551 случай заражения коронавирусной инфекцией.



Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 472 человека.



За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии на подконтрольной «ЛНР» территории умерли 13 человек.