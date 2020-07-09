В Славянске и Мариуполе выявили новые случаи COVID-19

В течение четверга, 9 июля, коронавирусную инфекцию выявили еще у троих жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Положительные результаты теста на COVID-19 получили 58-летняя жительница Мариуполя и две жительницы Славянска в возрасте 43-х и 67 лет.



«Несмотря на то, что количество новых больных меньше, чем в предыдущие дни, нельзя недооценивать болезнь и ослаблять бдительность», — отметил Кириленко.



Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксирован 751 случай COVID-19, из них 265 человек выздоровели, 10 — скончались.