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В Славянске и Мариуполе выявили новые случаи COVID-19

09 июля 2020, 22:02

В Славянске и Мариуполе выявили новые случаи COVID-19

В течение четверга, 9 июля, коронавирусную инфекцию выявили еще у троих жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Положительные результаты теста на COVID-19 получили 58-летняя жительница Мариуполя и две жительницы Славянска в возрасте 43-х и 67 лет.

«Несмотря на то, что количество новых больных меньше, чем в предыдущие дни, нельзя недооценивать болезнь и ослаблять бдительность», — отметил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксирован 751 случай COVID-19, из них 265 человек выздоровели, 10 — скончались.

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