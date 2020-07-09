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Постпред России в ТКГ заявил о создании «двух государств» в Украине

09 июля 2020, 23:13

Постпред России в ТКГ заявил о создании «двух государств» в Украине

На заседании Трехсторонний контактной группы (ТКГ) 8 июля полномочный представитель РФ Борис Грызлов заявил, что «на сегодня в Украине создано еще два государства». В ответ на это заявление украинская делегация в ОБСЕ призвала российскую сторону объяснить, означает ли это выход РФ из Минских договоренностей или намерение признать независимость отдельных районов Донбасса (ОРДЛО).

Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 9 июля призвал своего российского коллегу Александра Лукашевича прояснить, «означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских договоренностей, или же она планирует признать эти оккупированные районы», передает «Укринформ».

Цимбалюк заявил, что Украина неоднократно подчеркивала о своей принципиальной позиции по готовности говорить со своими гражданами, проживающими в ОРДЛО, «но не с теми, кто владеет российскими паспортами и не имеет законного права представлять местное население Украины».

Он указал на то, что такой диалог ведется, среди прочего, путем включения представителей ОРДЛО в качестве советников в украинской делегации в ТКГ.

«Я напомню, что Минские договоренности, подписанные Россией, Украиной и ОБСЕ как посредником, предусматривают вывод управляемых Россией незаконных вооруженных формирований с территории Украины, восстановление правительством Украины полного контроля над государственной границей и введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — подчеркнул глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он также указал на то, что Россия до сих пор не продемонстрировала существенных изменений в своей позиции относительно ее роли и ответственности как участника конфликта, а также «продолжает решительно отрицать незаконную оккупацию Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый "прямой диалог" с ними».

По словам дипломата, «такой подход сильно подрывает эффективность консультаций в рамках ТКГ и ее рабочих групп, поскольку тратится время и усилия на формальности, а не на существенные дискуссии между двумя сторонами конфликта».

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