В Украине установлен рекорд по числу выздоровевших от коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 819 человек. При этом выздоровели 1016 пациента, что стало рекордом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.



Кроме того, за сутки 18 человек из числа ранее заболевших умерли.



За все время пандемии в Украине число инфицированных составляет 52 043 человека. Из них выздоровели — 24 800 человека, умерли — 1 345.

Вчера, 9 июля, сообщалось о 810 новых случаях заболевания COVID-19; 8 июля было 807 новых случаев болезни, 7 июля — 564 случая заболевания, 6 июля — 543 новых заболевших, 5 июля — 823 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.



У власти Украины нет официальных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей и аннексированном Крыму.