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СММ ОБСЕ: Число военной техники вдоль линии фронта выросло в 5 раз

10 июля 2020, 13:40

СММ ОБСЕ: Число военной техники вдоль линии фронта выросло в 5 раз

СММ ОБСЕ констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения на Донбассе, включая в жилых районах и возле них. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает «Интерфакс-Украина».

«Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения, включая в жилых районах и возле них. Периоды повышенной напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к росту количества жертв среди гражданского населения. На протяжении отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, из которых 21 — в результате обстрелов», — сказал Чевик на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Глава миссии сказал, что за тот же период также подтверждены повреждения вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности, жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов.

Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

Чевик подчеркнул, что сторонам конфликта на Донбассе пора принять меры, чтобы реализовать свои политические обязательства на практике, отметив, что в период с 4 апреля по 20 июня было зафиксировано более 1 300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям.

Также он обратил внимание на то, что в связи с закрытием контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения.

«Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты ввиду мер, предпринимаемых в связи с пандемией Covid-19. Вследствие этого, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения», — пояснил глава Миссии.

Он также отметил, что свободу передвижения СММ в неподконтрольных правительству районах в последние месяцы ограничивали еще больше, в результате чего наблюдатели не имели возможности попасть в эти районы. Чевик подчеркнул, что для работы СММ важно иметь одинаковые процедуры по всей стране.

Кроме того, глава Миссии выразил обеспокоенность в связи с преднамеренными действиями против персонала и имущества СММ.

«Я осуждаю серьезные инциденты, которые по-прежнему случаются с сотрудниками и техническими средствами Миссии. В июне были уничтожены три комплекса камер наблюдения СММ, а наши беспилотные летательные аппараты ежедневно подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и воздействию радиопомех», — добавил он.

Чевик сделал акцент на том, что обеспечение безопасности сотрудников Миссии было и остается его первоочередным приоритетом.

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