«ДНР» признала «украинскими шпионами» 99 человек с начала конфликта

Девяносто девять человек были осуждены группировкой «ДНР» за «государственную измену» и «шпионаж» в пользу Украины с начала военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на «Верховный суд ДНР».



Отмечается, что всего было рассмотрено 87 уголовных дел с постановлением приговоров. В частности, в первом полугодии 2020 года по делам указанной категории вынесено 12 приговоров в отношении 15 человек.



Кроме того, с 2014 года были вынесены приговоры в отношении 16 украинских военнослужащих. Их обвинили в совершении «террористических преступлениях».

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».