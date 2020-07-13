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Дело Шеремета: Суд снял электронный браслет с подозреваемой Дугарь

13 июля 2020, 15:29

Дело Шеремета: Суд снял электронный браслет с подозреваемой Дугарь

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дагурь и снял с нее электронный браслет. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Также Дугарь разрешили передвигаться по стране.

Адвокаты Дугарь частично удовлетворены решением суда, ведь меру пресечения смягчили, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать ее непричастность к делу.

Вместе с тем суд оставил под стражей других подозреваемых: музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, а также детского хирурга Юлию Кузьменко.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. 

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль, в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

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