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В России ввели обязательную сдачу теста на коронавирус для всех въезжающих

14 июля 2020, 08:45

В России ввели обязательную сдачу теста на коронавирус для всех въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в страну. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь иностранцам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Граждане РФ же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.

Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.

При положительном тесте или ухудшении самочувствия прибывшие в РФ должны будут самоизолироваться.

Обязательная двухнедельная изоляция была введена для прибывающих в Россию с 18 марта.

 

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