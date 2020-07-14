В России ввели обязательную сдачу теста на коронавирус для всех въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в страну. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.



Теперь иностранцам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Граждане РФ же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.



Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.



При положительном тесте или ухудшении самочувствия прибывшие в РФ должны будут самоизолироваться.

Обязательная двухнедельная изоляция была введена для прибывающих в Россию с 18 марта.