В Донецке сообщили о минировании здания, где находится несколько «министерств ДНР»

В центре Донецка происходит эвакуация людей из бизнес-центра «Столичный». По словам находящихся там, поступил анонимный звонок о минировании здания. Об этом сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем Telegram-канале.



Также фотографии и видео из-под «Столичного» публикуют пользователи соцсетей. Туда прибыли машины спасателей.



В этом здании находится несколько «министерств» группировки «ДНР». В частности, «МИД», «Минздрав», «Минстрой».

В Донецке происходит эвакуация людей из БЦ «Столичный».



Видео: Мила Боровская / VK pic.twitter.com/tvxggG0EGn — Новости Донбасса (@novostidnua) July 15, 2020

Фото: Типичный Донецк / VK

9 июля в Донецке были эвакуированы посетители и работники торгового центра «Континент». Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.