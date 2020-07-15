На Донетчине выявили группировку, изготавливающую и продающую оружие

В Донецкой области прокуратура разоблачила межрегиональную преступную группировку, которая занималась изготовлением и продажей оружия. Об этом говорится на сайте ведомства.



По данным следствия, в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева. Сбыт нелегально изготовленного товара проходил на территории Украины через специализированный сайт, так называемый милитари-аукцион.



В рамках досудебного расследования, правоохранители осуществили оперативные закупки 47 килограммов пороха.

Проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства, в их транспортных средствах. Изъято взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.

Решается вопрос о вручении подозрений задержанным и избрании меры пресечения.