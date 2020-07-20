МИД Украины выразило протест из-за очередного визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины осудило несогласованный визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, сообщает пресс-служба ведомства.



В связи с этим украинское внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест министерству иностранных дел РФ.



«Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», — отмечается в заявлении.



Кроме того, в ведомстве в очередной раз осудили меры России по милитаризации Крыма и отметили, что такие действия угрожают безопасности в регионе.



​«Украинская сторона обращает внимание, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается, в соответствии с нормами международного права, на Российскую Федерацию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия», — отметили в МИД.



Сегодня Путин прибыл в крымский город Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота России. Там он пообщался с рабочими керченского судостроительного завода «Залив».