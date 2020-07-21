Президенты Швейцарии и Украины посетят Донбасс 23 июля

Президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга в четверг посетят Донбасс. Об этом сообщил украинский лидер на совместном брифинге по итогам переговоров.



«Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что для него «очень ценно и важно», когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе с ним отправляются на восток и видят воочию, «сколько бед принесла Украине война».



В свою очередь Соммаруга отметила, что правительство ее страны готово активно помогать Донбассу, в частности, в обеспечении питьевой водой путем модернизации инфраструктурных проектов.



Во время брифинга Зеленский также добавил, что Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения.