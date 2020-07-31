В Госдуме РФ пригрозили поставками оружия на Донбасс в ответ на военную помощь США Киеву

Планы США выделять ежегодно 300 миллионов долларов на военную помощь Украине могут заставить Россию задуматься о защите тех людей, на которых это вооружение может быть направлено. Об этом заявил председатель комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает «Интерфакс».



«Я считаю, что выделение в США 300 ммиллионов долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — "ДНР" и "ЛНР"», — сказал Калашников в пятницу.



По его мнению, «в таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти "республики" официально».



«Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остаётся как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему — не стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР"», — отметил глава комитета.

Группа американских сенаторов, представляющих в Комитете по иностранным делам обе партии, подготовила законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи 300 миллионов долларов, включая поставки летальных вооружений.



«Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы», — заявил на заседании комитета республиканец Джим Рич.