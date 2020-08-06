На Донетчине за сутки — 10 новых случаев COVID-19

В четверг, 6 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Три случая зафиксировано в Мангушский районе (мужчины 40 и 55 лет, женщина 50 лет), два — в Украинке (мужчина 24 лет, женщина 38 лет) и по одному случаю в Покровске (мужчина 33 лет), Дружковке (мужчина 55 лет), Константиновке (женщина 73 лет), Краматорске (мужчина 47 лет) и Святогорске (71-летний мужчина).



Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус обнаружен у 949 человек, из которых 818 выздоровели, 13 — умерли.