Зеленский назвал темы первого заседания ТКГ при участии Кравчука

Ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 18 августа, в нем примет участие новый глава украинской делегации Леонид Кравчук. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Борисполе.



Президент выразил уверенность, что минский переговорный процесс не остановится, несмотря на протесты в Беларуси после выборов главы государства.



Также он назвал основные темы заседания.



«Один из главных вопросов — продолжение "режима тишины". Также есть вопрос обмена», — отметил Зеленский. Президент добавил, что украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, в которых около ста человек.



«Сейчас мы ждем с этой стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен», — рассказал Зеленский.



Также он отметил, что в повестке встречи тема разминирования территорий.

После начала пандемии коронавируса заседния ТКГ проходят в формате видеоконференции.