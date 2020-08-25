Рада поддержала законопроект Зеленского о минимальной зарплате в 5 тысяч гривен

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2020 год, которые предусматривают увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен уже с 1 сентября. За законопроект президента Владимира Зеленского №3963 во втором чтении и в целом проголосовали 295 народных депутатов во время внеочередной сессии парламента.

В первом чтении документ был поддержан 326 голосами.



Согласно пояснительной записке, средства на поднятие «минималка» хотят взять из сэкономленных на обслуживании госдолга. Сумма составит 3,5 миллиарда гривен. Сбережения стали возможны благодаря отклонению фактического курса гривны к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом, учтенным при подготовке Госбюджета на 2020 год.



Ранее минимальная зарплата составляла 4 723 гривны. То есть, с 1 сентября «минималка» будет повышена на 277 гривен.



Повышение минимальной зарплаты: плюсы и минусы



Ожидается, что нововведение положительно отразится на жизни работников бюджетной сферы, зарплата большинства из которых рассчитывается на основании минимальной заработной платы.



Также вырастут многие соцвыплаты, так как они зависят от «минималки», что хорошо для незащищенных слоев населения.



При этом, как отмечает hromadske, повышение «минималки» негативно скажется на деятельности физических лиц предпринимателей. ФЛП будут платить больше налогов, потому что единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. То есть, с 1 сентября ЕСВ будет составлять 1100 гривен за месяц.



Также повышение минимальной зарплаты может не понравится малому и среднему бизнесу, который пытается пережить кризис из-за пандемии коронавируса. Теперь таким предприятиям придется искать дополнительные деньги на зарплаты. В связи с этим бизнес может уйти в «тень», выдавая зарплаты в конвертах, или увольняя работников, прогнозирует hromadske.



Проблемы могут быть и у государственных предприятий, которые не могут выдавать зарплаты «в конвертах», но им нужно будет искать дополнительные средства. Если деньги брать неоткуда, руководство будет переводить своих работников на неполный рабочий день.



Кроме того, существует вероятность ускорения инфляции, то есть рост цен может «съесть» эти дополнительные деньги. Тогда это почувствуют все жители Украины.