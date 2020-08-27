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Под Харьковом расстреляли микроавтобус. Есть раненые ►

27 августа 2020, 20:29

Под Харьковом расстреляли микроавтобус. Есть раненые ►

Источник: Илья Кива/Facebook Источник: Илья Кива/Facebook

Поблизости города Люботин на трассе Киев-Харьков неизвестные обстреляли автобус, в котором ехали представители общественного движения «Патриоты — За жизнь». 

Обновлено: В результате инцидента госпитализированы четыре человека, трое из них получили ранения от резиновых пуль, еще один — сотрясение мозга.

По факту нападения открыто еще одно уголовное производство — по статье «покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц». Задержаны 14 человек.

В полиции Харьковской области сообщают, что сообщение о происшествии поступило около 19:10.

На место происшествия отправилось руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа.

Установлено, что автомобиль «Мицубиси» заблокировал микроавтобус «Мерседес», заставив его остановиться.

После этого несколько человек, которые вышли из «Мицубиси», из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

«В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В полиции также опровергли информацию о взятии заложников. Ранее народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в своем Facebook утверждал, что злоумышленники похитили нескольких членов движения. В расстреле микроавтобуса он обвинил членов «Нацкорпуса» и «Азова».

В «Нацкорпусе» опровергли свою причастность и призвали полицию проверить Киву на возможное отношение к инциденту.

«Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев-Харьков», — говорится в заявлении партии.


Происшествие квалифицировано как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). В области введена полицейская операция «Сирена».

Движение «Патриоты — За жизнь» как подразделение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» было создано в июне 2020 года

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