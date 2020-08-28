Пристайко предложил временно отказаться от возвращения ОРДЛО

Бывший глава МИД, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Украина может поставить на паузу попытки вернуть контроль над оккупированной частью Донбасса и сохранить западный вектор во внешней политике. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».



Пристайко рассказал, что предлагал президенту Зеленскому временно отказаться от переговоров о восстановлении территориальной целостности, «понимая ограниченность наших возможностей», и вернуться к этому позже.



«Мы же по Крыму фактически отказались. У нас даже нет переговорной платформы», — подчеркнул он.



«То есть нам надо принять решение: Украина сохраняет западный вектор, или мы восстанавливаем, возвращаем (контроль на Донбассе, — прим.) и вычеркиваем решение о движении на Запад?», — добавил посол.



Пристайко рассказал, как именно он видит развитие ситуации на Донбассе при таком сценарии: Украина выходит из Минского формата в случае его неэффективности по состоянию на конец 2020 года, а затем приглашает международную миротворческую миссию.



В частности, дипломат считает, что стоить отказаться от критического требования, которое сегодня есть у Киева — введения миротворцев по всей территории ОРДЛО, в том числе, вдоль неподконтрольного участка границы с РФ.



«Если проголосовать — то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант — признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе», — подытожил он.



Далее, по словам Пристайко, Украина должна инициировать программу переселения жителей ОРДЛО на подконтрольную территорию.



«Например, построить четыре города-сателлита в различных регионах страны, куда смогут заехать те, кто хочет продолжить строить Украину вместе с нами», — пояснил он.



Пристайко уточнил, что есть три плана по урегулированию на Донбассе — Минские договоренности, миротворцы и приостановка возвращения территорий.



Дипломат отметил, что считает неверной логику, согласно которой сохранение Минского формата урегулирования конфликта привязано к продолжению антироссийских санкций Евросоюзом.



Он согласен с тем, что риск снятия части санкций с РФ в случае выхода Украины из «Минска» есть, однако в самих договоренностях санкции не прописаны.



«Но если будет выбор между выживанием государства и выполнением до конца "Минска", то очевидно, что является приоритетом. Поэтому мы при необходимости можем забыть о "Минске" просто завтра и сказать: "Все, он закончился. До свидания!"» — заявил посол.



«Я считаю, что у нас должен быть такой (военный — прим.) тайный план, и он должен постоянно обновляться в расчете на рост наших возможностей. Нельзя этого отрицать», — считает дипломат.