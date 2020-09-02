Кравчуку предложили прилететь в Минск на следующее заседание ТКГ по Донбассу

Представитель «ЛНР» в ТКГ Радион Мирошник предложил провести следующую встречу в Минске. Об этом сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук в комментарии «Сегодня».



«На встрече рассматривалось четыре вопроса, приняты определенные решения. Они поставили вопрос о том, чтобы следующую встречу проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске», — рассказал он.



По мнению Радиона Мирошника, которое он высказал в своем Телеграм, видеоконференции имеют свой и достаточно ограниченный ресурс, который, по всей вероятности, уже исчерпан.



Кроме того, Кравчук отметил неприемлимое поведение полноправного представителя России Бориса Грызлова.



«Была техническая неисправность самого аппарата, с помощью которого велась видеоконференция. Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то. Они протестовали, но я сказал, что мы не будем с ними советоваться насчет того, кому из нас выступать, а кому – нет. Было внутреннее напряжение», — сказал глава украинской делегации.

На сегодняшней встрече в ТКГ сторонам удалось согласовать рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.



Кроме того, были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Также стало известно, что стороны согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств