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В ООН назвали число жертв с начала войны на Донбассе

03 сентября 2020, 15:51

В ООН назвали число жертв с начала войны на Донбассе

За время боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года до 31 июля 2020 года общее число жертв (погибших и раненых)  составляет 42-44 тысячи.

Об этом говорится в ответе Управления верховного комиссара ООН по правам человека на запрос «Радио Свобода».

Из общего числа жертв 13100-13300 — убитых (не менее 3367 гражданских лиц, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014; примерно 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных группировок), 29500-33500 — раненых (7-9 тысяч гражданских лиц, 9700-10700 украинских военнослужащих и 12700-13700 членов вооруженных формирований).

По данным ООН, за весь период конфликта жертвы среди гражданских лиц составляют около 25-26 процентов от общего количества связанных с конфликтом смертей. Такая же статистика с ранениями.

«Эта пропорция существенно изменилась с годами: с 33-34 процентов в 2014 году (один мирный житель убит на двух украинских солдат или членов вооруженных формирований) до 4-5 процентов в 2019-2020 годах: один случай гибели мирного жителя на 20-22 погибших украинских военных или членов вооруженных группировок в результате обстрелов, огня из стрелкового оружия и инцидентов, связанных с минами», — сообщили в ООН.

Как отметили в ООН, к статистике смертей военных отнесли и случаи, не связанные непосредственно с военными действиями, в частности погибших в результате ДТП в зоне боевых действий, неосторожного обращения с оружием, болезни во время службы, убийств и самоубийств. Эти случаи составляют около 30 процентов от общего количества.

Сообщается также, что в 2019-2020 годах до 40 процентов смертей военных в зоне конфликта были следствием болезней, убийств, самоубийств, дорожных инцидентов и других причин, не связанных с боями.

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