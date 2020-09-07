Депутат «Слуги народа» увидел «ловушку» в возобновлении экономических связей с ОРДЛО

Депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала «НАШ» высказал опасения насчет возможного восстановления экономических связей с ОРДЛО.



«Мы понимаем, что сразу ловушка. Если мы поддержим экономику тех людей, которые руководят там территорией и которые руководят боевиками, то мы фактически поспособствуем их усилению. Что, в принципе, без нас успешно делает Россия. И в данном случае мы должны искать какой-то другой демократический путь», — сказал парламентарий.



В то же время он отметил, что ОРДЛО — это часть Украины и «хотелось бы, чтобы связь продолжалась. В том числе экономическая».



Депутат также обсудил возможные альтернативы возобновления экономических связей.



«Мы можем, знаете, продолжать приглашать людей, которые готовы делать большой бизнес и готовы это делать на подконтрольной территории», — отметил Камельчук.



По его словам, такой вариант тоже несет свои риски — вымывание экономической мощи неподконтрольных районов, которые, как он убежден, рано или поздно вернутся в Украину.



Депутат от правящей партии также назвал условия, при которых восстаносление экономических связей станет возможным.



«Пока не будет контроля правового, пограничного и любого нужного нам, чтобы установить там, на этой территории украинское законодательство, украинскую власть, говорить очень трудно и будут возникать достаточно много споров. Не все люди поддерживают точно возобновление торговли с ОРДЛО, даже если это экономически нам не выгодно», — подытожил он.



Комментируя недавнее заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, который выступил за возобновление экономических связей с ОРДЛО и указал, что Украина из-за блокады ежегодно теряла порядка двух миллиардов гривен, Юрий Камельчук сказал:



«А вот что касается заявления Гайдая про больницу (по словам Гайдая, ее можно было бы построить на недополученные из-за блокады 5 млрд гривен — ред.) или недополученных 8 млрд гривен. То боюсь, что это не та цена, чтобы вернуть в общем весь Донбасс, чем затянуть этот конфликт. На больницу у нас деньги в Украине найдутся».

В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие депутаты Верховной Рады 8-го созыва Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.



Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона.



В начале марта того же года «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции. В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение торговли и транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.