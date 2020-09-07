Гайдай пояснил свое заявление о восстановлении экономических связей с ОРДЛО

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай говорит, что его слова относительно восстановления экономических связей с ОРДЛО вырвали из контекста и уточнил, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».



«Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, например, запрет тушить пожар самолетами. Пока мы получаем вот такие справки... Вот я каждое утро получаю их — и сегодня, к сожалению, мы уже имеем одного погибшего военного, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск», — сказал он.



Гайдай считает необходимым восстановить экономические связи с ОРДЛО в будущем.



«В концепции реинтеграции Донбасса в Украине это будет действительно полезным. Но только когда мы сделаем определенные шаги в плане дипломатическом; получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас. Ведь, конечно: пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это — невозможно. Вообще», — сказал Гайдай.

Во время общения с журналистами в Северодонецке 6 сентября Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.



«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», — сказал он тогда.