«ДНР»/«ЛНР»: Есть новые заболевшие коронавирусом и умершие

В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» за сутки выявила 7 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли двое ранее заболевших — женщины в возрасте 79 и 66 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 706 случаев COVID-19. Из них 1 338 человек выздоровели, а 153 — умерли. На лечении находится 1 215 пациентов.



В подконтрольных группировке «ЛНР» отдельных районах Луганской области выявлено 13 новых случаев заболевания коронаврусной инфекцией.



Всего «Минздрав ЛНР» подтверждает 754 случая COVID-19. Из них 636 человек выздоровели, а 20 — умерли.



