ОБСЕ зафиксировала новые траншеи по обе стороны конфликта на Донбассе

В Донецкой области миссия ОБСЕ зафиксировала продления траншей вблизи подконтрольной правительству Богдановки и неподконтрольных правительству Пикуз, а также новую траншею возле неподконтрольной правительству Григоровки. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Примерно в 8 км к юго-востоку от н. п. Новомихайловка (подконтрольный правительству, 28 км к юго-западу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал новую позицию, которая состояла из примерно 50-метровой траншеи и огневых позиций», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, позиция принадлежит Вооруженным силам Украины.



В 1 км к северу от неподконтрольный правительству н. п. Григоровка беспилотник миссии зафиксировал новую L-образную траншею длиной около 170 м и оборонительные позиции, которые принадлежат вооруженным формированиям.



Продление своих позиций боевиками наблюдатели видели на Луганщине в 6 км к юго-западу от н. п. Калиново-Борщеватое, на юго-восточной окраине микрорайона Трудовские Петровского района Донецка, на западной окраине оккупированного н. п. Пикузы (ранее Коминтерново).



Также в 1,5 км к западо-северо-западу от неподконтрольный правительству н.п. Каштановое миссия впервые зафиксировала примерно 70-метровую траншею с востока на запад.



Поскольку траншея находится между передовыми позициями сторон, поэтому определение ее принадлежности пока не представляется возможной.