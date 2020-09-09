Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год. Есть задачи и по Донбассу

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год. В документе указано 690 пунктов, на реализацию которых у кабмина есть три с половиной месяца.



Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты.



«Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он отметил, что документ предусматривает, в частности, разработку законопроектов о «нулевой декларации» и свободной IT-зоне, работу с ЕС над «промышленным безвизом» и обновление Соглашения об ассоциации, подачу в парламент более 30 законопроектов в рамках правительственной программы «Путь к Европе», а также продление на полгода после окончания карантина моратория на проверки бизнеса.



Есть в утвержденном плане задачи, связанные с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. В основном они поручены профильному министерству по вопросам реинтеграции.



Минреинтеграции определено главным исполнителем 32 задач в пределах четырех приоритетов: поддержка граждан, пострадавших вследствие вооруженной агрессии и оккупации РФ части территорий Украины; реинтеграция временно оккупированных территорий; восстановление справедливости и мира.



В частности, поручено обустройство КПВВ путем усовершенствования инфраструктуры и создания сервисных центров, а также обеспечение работы медицинских пунктов на КПВВ; разработка и утверждение концепции Стратегии информационной интеграции Украины и информационной защиты суверенитета; обновление стратегических целей и приоритетов государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, утвержденной постановлением Кабмина от 13 декабря 2017 года № 1071; формирование среднесрочной политики по интеграции внутренне перемещенных лиц «на основе защиты конституционных прав и их привлечения ко всем составляющим общественной жизни»; перезапуск работы Целевого фонда многих партнеров по вопросам восстановления Донбасса и развития мира, а также разработка механизмов переходного правосудия.



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