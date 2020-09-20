Кравчук считает хорошим предложение перенести переговоры ТКГ из Беларуси в Австрию

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допускает перенос переговоров по Донбассу в Австрию ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Страна».



«Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно», — сказал Кравчук.



Он отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ — как модератор.



«Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне», — сказал он.



Канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.



Вместе с тем, Зеленский заявил, что считает преждевременным обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.