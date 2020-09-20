«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» в чемпионате

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» и луганская «Заря» сыграли вничью в третьем туре Украинской премьер-лиги по футболу. Донбасское дерби, которое проходило в Запорожье, завершилось со счетом 2:2.

Зрелищная ничья 2:2 в Запорожье. #ЗаряШахтер



Следующий матч – #РухШахтер в среду в 19:00 во Львове. pic.twitter.com/bRo863WAAg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 20, 2020

Обзор матча:







Матч на «Славутич Арене» проходил с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.

Все фото: «Шахтер»

До этого «Шахтер» провел только один поединок в чемпионате, в котором победил «Колос» со счетом 3:1. Второй тур «горнякам» провести не удалось из-за нескольких случаев заражения коронавирусом во львовском «Рухе». Перенесенный матч состоится 23 сентября.