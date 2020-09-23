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УП узнала о финансировании Ахметовым команды Зеленского. У олигарха отрицают

23 сентября 2020, 13:46

УП узнала о финансировании Ахметовым команды Зеленского. У олигарха отрицают

Олигарх Ринат Ахметов ежемесячно выделяет более двух миллионов долларов на финансирование Офиса президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник из числа крупных украинских бизнеменов.

Издание подчеркивает, что Ахметов сохраняет свое положение, непублично «задабривая» новую власть. В частности, он купил 300 машин скорой помощи для сел.

Менеджер из холдинга Ахметова ДТЭК — Денис Шмыгаль — стал премьер-министром в марте. УП отмечает, что Шмыгаль, как и и.о. министра энергетики Ольга Буславец, демонстративно дистанцируются от интересов Ахметова, «но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного "Энергоатома"».

Кроме того, на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля, отмечает издание.

У самого Ахметова информацию о финансировании команды президента Зеленского и партии «Слуга народа» отрицают.

Пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова сказал «Интерфакс-Украина», что Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, «а политическую деятельность он не ведет с 2012 года».

«Все, на чем он сосредоточен — это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтер". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности», — подчеркнула Терехова.

ТЕГИ

Люди
Ринат Ахметов Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Ольга Буславец
Организации
Офис президента Слуга народа

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