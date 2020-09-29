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В Украине выявили боле 3600 заболевших коронавирусом за сутки

29 сентября 2020, 08:45

В Украине выявили боле 3600 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 28 сентября, в Украине выявили 3 627 заболевших коронавирусом. Кроме того, 69 ранее заболевших умерли, а 1 797 выздоровели.

Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 204 932 случая COVID-19. Из них 90 250 человек выздоровели, а 4 065 умерли. Продолжают болеть 110 617 пациентов, что на 1 761 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426) и Киеве (416), в Одесской (271) и Днепропетровской (200) областях.

Днем ранее сообщалось о 2 671 новом случае инфицирования, 27 сентября зарегистрировали 3 130 заболевших за сутки, 26 сентября был зафиксирован рекорд — 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября — о 3 372 новых случаях болезни.

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