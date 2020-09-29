Фокин: Пока не вижу войны между Украиной и Россией

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.



«Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Никакого подтверждения, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу», — сказал он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.



Так он ответил на вопрос одного из депутатов, есть ли война между Украиной и Россией.



Вместе с тем Фокин в своем выступлении отметил, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе поддерживает РФ.

Верховная Рада восьмого созыва 18 января 2018 года приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». В нем Россия признается государством-агрессором. При этом от термина «война» законодатели отказались. Вместо этого в документе содержится термин «меры по обеспечению государственного суверенитета» над территориями, неподконтрольными сейчас Украине.



Сегодня Витольд Фокин принимает участие в заседании парламентского комитета, на которое его пригласили депутаты. Они хотят задать ему вопросы по поводу его высказываний в СМИ.



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