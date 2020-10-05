Кравчук анонсировал создание совета людей из Донбасса в ТКГ

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил об идее сформировать совет людей, которые хорошо знают Донбасс и работали там. Такой совет займется наработкой предложений и идей по дальнейшему движению к миру. Об этом он рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».



«Они занимали там очень важные позиции: организационные, политические, хозяйственные. Их там знают, они знают хорошо Донбасс. Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать мнения, предложения», — сказал он.



Кравчук отметил, что ему звонят многие люди из Донбасса с предложениями помощи.



«Предлагают свои услуги, дают предложения. Не ставят вопрос о включении в делегацию, а, как волонтеры, говорят, что то можно было сделать, то можно было сделать», — рассказал Кравчук.

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказывал, что существует идея «мирного хабе» для Донбасса — площадки для общения обеих сторон.



Затем он презентовал Национальную платформу примирения и единства.



В апреле 2020 года Сивохо рассказал в интервью изданию «Сегодня», что его прежняя должность внештатного советника секретаря СНБО никак не влияла на процесс создания Платформы и она уже создана и продолжает работать.

