В «Слуге народа» предлагают запретить отрицание российской агрессии в эфирах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4188, которым предлагается запретить трансляцию высказываний, содержащих отрицание факта военной агрессии РФ и оккупации ею части территории Украины. Инициатор законопроекта — народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда.



В документе парламентарий также предлагает в судебном порядке лишать телерадиоорганизации-нарушителей лицензии в случае повторного допущения нарушения.



По мнению Дунды, санкции, которые сегодня может накладывать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, часто оказываются неэффективными, и не приводят к устранению нарушений законодательства при трансляциях.



На сегодня регулятор может наложить штраф в размере 25% от лицензионного сбора за нарушения в эфире медиа. При этом санкции не применяются, если заявления запрещенного характера прозвучали от лиц, которые не являются работниками телерадиоорганизации, за исключением случаев, когда правонарушение не было пресечено в прямом эфире.