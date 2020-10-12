Адаптивный карантин в Украине продлили до конца года. Вводятся новые ограничения

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Он отметил, что вводятся новые правила проведения массовых мероприятий. Так, в «зеленой» зоне можно проводить мероприятия с численностью не больше 50 человек. В «желтой» зоне на мероприятии моет присутствовать не более 30 человек, а в «оранжевой» — не более 20 человек. Полностью будут запрещены мероприятия в «красной зоне».



Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, кроме международных соревнований и матчей при согласовании условий их проведения с Минздравом.



Кроме того, правительство согласилось с предложением рекомендовать школам установить каникулы с 15 по 30 октября. После окончания этих каникул возможен переход на дистанционное обучение.



Вузам и техникумам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Студентам рекомендуется в этот период выехать из общежитий. При этом студенты-сироты и приехавшие с временно оккупированных территорий могут остаться в общежитиях.



Также во всех зонах карантина предлагается запретить работу заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме доставки.



Министр здравоохранения Максим Cтепанова сообщил, что теперь «красный» уровень эпидемиологической опасности будут устанавливать, когда в течение 14 дней в регионе обнаружат более 320 случаев заражения на 100 тысяч населения. До сих пор этот показатель был динамичный и сравнивался со средним значением по Украине.



Также вносятся изменения по количеству коек, которые учтены при установлении «оранжевого» или «красного» уровней эпидопасности на территории области. Теперь не будут учитывать места в детских больницах, как это было раньше.



Кроме того, целевой критерий количества тестов на коронавирус повысят вдвое — с 24 до 48 на 100 тысяч населения за один день.