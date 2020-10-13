Боррель напомнил Лаврову, что РФ должна выполнить Минские соглашения

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости выполнения Минских соглашений. Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на Европейскую службу внешнего действия.



Боррель, в частности, сообщил Лаврову о договоренности между министрами иностранных дел ЕС продлить нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, в соответствии с которым полное выполнение Минских соглашений остается ключевым.



«Он призвал Россию полностью выполнить Минские договоренности » - говорится в сообщении.



Вместе с тем высокий представитель ЕС вновь заявил, что ЕС желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.



«Европейский союз будет и в дальнейшем отстаивать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав», — говорится в сообщении.