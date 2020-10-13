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Боррель напомнил Лаврову, что РФ должна выполнить Минские соглашения

13 октября 2020, 21:51

Боррель напомнил Лаврову, что РФ должна выполнить Минские соглашения

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости выполнения Минских соглашений. Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на Европейскую службу внешнего действия.

Боррель, в частности, сообщил Лаврову о договоренности между министрами иностранных дел ЕС продлить нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, в соответствии с которым полное выполнение Минских соглашений остается ключевым.

«Он призвал Россию полностью выполнить Минские договоренности » - говорится в сообщении.

Вместе с тем высокий представитель ЕС вновь заявил, что ЕС желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Европейский союз будет и в дальнейшем отстаивать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав», — говорится в сообщении.

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Россия-ЕС Минские соглашения

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