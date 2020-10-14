ОБСЕ: На Донбассе с начала года от взрывов пострадали 79 гражданских лиц

На Донбассе с начала года от взрывов пострадали 79 гражданских лиц, 13 из них — погибли. Об этом говорится в отчете о работе СММ ОБСЕ.



«СММ подтвердила сообщение о 9 жертвах среди гражданского населения (в том числе 3 погибших) вследствие срабатывания взрывных устройств, в частности о 2 случаях, произошедших до того, как 27 июля дополнительные меры вступили в силу. Поэтому общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 79 человек: 13 погибших и 66 раненых», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что десятую неделю подряд не получают сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов из стрелкового оружия или тяжелого вооружения.