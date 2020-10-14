В Северодонецке открыли мемориал погибшим в ходе конфликта медикам

В Северодонецке Луганской области на территории военной части А0206 открыли мемориальный знак медикам, которые погибли, выполняя воинский долг в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».



«Хочу поблагодарить родителей этих ребят, медицинских работников, — они родили и воспитали Героев Украины. Уверен, что многие украинские воины всегда будут благодарны этим врачам. Слава Украине!», — подчеркнул руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай во время открытия мемориального знака.



К мероприятию также присоединились заместитель командующего Медицинских Сил ВСУ полковник медицинской службы Сергей Халик, руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк и начальник госпиталя полковник Андрей Телефанко.



Память погибших защитников Украины присутствующие почтили минутой молчания.



Воинская часть А0206 является единственным лечебным заведением Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области.