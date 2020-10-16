Резников считает, что уже пора готовить чиновников для работы на Донбассе после деоккупации

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что уже нужно начать подготовку представителей местной власти на Донбассе, которые будут работать там после деоккупации. Об этом сказал в интервью каналу N1.



«Я возвращаюсь в Украину с идеей готовить уже заранее сотрудников будущих администраций, будущих сотрудников мэрий, которые после деоккупации сразу придут на место и будут готовы работать. А это значит, что уже сейчас они должны быть задекларированы, как администрации города, села, которое сейчас находится под оккупацией», — сказал Резников.



Он привел пример, что в Хорватии был мэр Вуковара, еще когда город был оккупированным.