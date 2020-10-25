«ОПОРА» зафиксировала подвоз избирателей на участок в Рубежном

Наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали подвоз избирателей к участкам в Рубежном Луганской области. Об этом сообщается на сайте организации.



Автобус привез людей непосредственно к входу на участок № 441088 по улице Менделеева 14. После этого они сразу направились в помещение участковой избирательной комиссии.



Представители «ОПОРЫ» обратились в полицию с просьбой проверить факт подвоза избирателей на наличие признаков косвенного подкупа, а также выяснить источник финансирования такой перевозки.