Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ОПОРА» зафиксировала подвоз избирателей на участок в Рубежном

25 октября 2020, 12:25

«ОПОРА» зафиксировала подвоз избирателей на участок в Рубежном

Наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали подвоз избирателей к участкам в Рубежном Луганской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Автобус привез людей непосредственно к входу на участок № 441088 по улице Менделеева 14. После этого они сразу направились в помещение участковой избирательной комиссии.

Представители «ОПОРЫ» обратились в полицию с просьбой проверить факт подвоза избирателей на наличие признаков косвенного подкупа, а также выяснить источник финансирования такой перевозки.

ТЕГИ

Места
Рубежное
Прочее
местные выборы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 26 октября
10:28
В ОРДЛО заявили о 85 заболевших и 9 умерших от COVID-19
22:33
Погиб российский командир батальона боевиков «ЛНР»
12:22
«ДНР»: За сутки в ОРДО 138 человек заболели и 16 умерли от COVID-19
11:09
«ЛНР» продлила школьные каникулы
09:22
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и двух умерших от COVID-19
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября
21:52
Украина попросила МАГАТЕ выяснить уровень радиационного загрязнения в ОРДЛО
10:53
«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19
09:10
Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»
23:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября
22:17
Российская певица Чичерина получила «паспорт ДНР»
22:06
«ДНР» продлила дистанционное обучение в вузах и техникумах
21:11
Зеленский: В Донецке и Луганске медицина «лежит» из-за коронавируса
18:25
«ЛНР» разрешила пересекать КПВВ чаще одного раза в месяц. Но по разрешению
все новости
14:35
Местные выборы: как проходит голосование на Донбассе. Наш онлайн
14:18
Мэр Сватово разбил камеру на избирательном участке
13:47
На нескольких участках в Мариуполе испортили бюллетени. Голосование за кандидата в мэры там не состоится
13:11
На Луганщине в ящики для голосования положили контрольные листы без печати
12:25
«ОПОРА» зафиксировала подвоз избирателей на участок в Рубежном
11:30
В ВСУ за сутки — 84 новых случая COVID-19
11:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 26 октября
10:28
В ОРДЛО заявили о 85 заболевших и 9 умерших от COVID-19
10:26
Зеленский ответил на 5 своих вопросов. Анкету заполнял на корточах
09:23
В Святогорске вовремя не открылись 3 избирательных участка
09:13
В Украине за сутки подтвердили 6088 случаев COVID-19
08:14
В Донецкой области выявили еще 98 заболевших коронавирусом
22:50
В Азовском море произошел взрыв на российском нефтяном танкере
22:33
Погиб российский командир батальона боевиков «ЛНР»
17:31
В ВСУ коронавирусом заразился еще 131 человек
все новости
ВИДЕО
Как приехавшие на Донбасс «слуги народа» повздорили с Нацкорпусом ►
22 октября, 10:36
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция