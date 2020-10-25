Мэр Сватово разбил камеру на избирательном участке

В Сватово Луганской области действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города. Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».



Инцидент произошел на участке № 440434.



Рыбалко заявляет, что он увидел незаконную встроенную стационарную камеру на избирательном участке, которую, вероятно, установила его соперница на выборах Витой Слепец. При этом преднамеренность своих намерений он не подтверждает.



«Я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться», — отметил Рыбалко.



В свою очередь, Слепец считает, что камеры были похищены Евгением Рыбаком и вынесены за пределы избирательного участка. По ее словам, камеры являются собственностью наблюдателей, они законно находились на избирательном участке.



«Это не понравилось кандидату на должность городского головы, который забрал их, и я видела видео данного инцидента. По этому поводу я подала заявление в полицию», — отметила она.