Экзитпол в Мариуполе: побеждает мэр Вадим Бойченко

В Мариуполе Донецкой области на местных выборов побеждает действующий городской голова Вадим Бойченко от партии «Блок Вадима Бойченко». Об этом свидетельствуют результаты экзитпола группы «Рейтинг», которые показали 68,1% голосов за Бойченко.

На втором месте оказался Владимир Клименко от партии «Оппозиционная платформа За жизнь». За него проголосовали, по предварительным данным» 22,8% избирателей.

Схожие данные получили авторы экзитпола в рамках социального проекта студии Савика Шустера и телеканала «Украина 24».

В Мариупольский городской совет проходят 4 партии: «Блок Вадима Бойченко», «Оппозиционная платформа - За жизнь», Партия Шария и «Слуга народа».