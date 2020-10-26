Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 января 2021 года

Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживаемых по тарифному пакету «Мой счет», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В Ощадбанке отметили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставку их в отделения. Если клиент получил смс-сообщение от банка, то это означает, что перевыпущенная карта уже в отделении.



Если новую карту в отделении не удалось забрать, то клиент может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января следующего года.