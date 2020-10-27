В Украине зафиксировано 6677 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине выявили 6677 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2799 человек выздоровели, а 126 умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрирован 355 601 заболевший COVID-19. Из них 142 537 человек выздоровели, а 6590 умерли. Продолжают болеть 203 675 человек, что на 3752 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской области(556), Киеве (525), Львовской (478), Одесской (461) областях.



Днем ранее, 26 октября, сообщалось о 5426 новых заболевших COVID-19, 25 октября зафиксировали 6088 заболевших, 24 октября было зарегистрировано 7014 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 23 октября зафиксирован абсолютный рекорд 7517 заболевших.



В статистике нет данных о ситуации на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.