Лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова стал Станислав Асеев

Национальный союз журналистов Украины объявил имя лауреата Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко 2020 года. Им стал Станислав Асеев — донецкий журналист, которого более двух с половиной лет боевики незаконно удерживали в тюрьме в Донецке. Об этом сообщается на сайте НСЖУ.



Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019. Боевики группировки «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.



В конце ноября в «Видавництві Старого Лева» выйдет книга Асеева о 28 месяцах плена — «Светлый Путь»: история одного концлагеря". Книга будет двуязычной.