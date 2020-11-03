Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков пленных для обмена

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой о содействии в получении списков удерживаемых лиц от другой стороны для обмена «всех на всех». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Также Зеленский поблагодарил Маурера за визит в Украину, а также за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии соприкосновения.



Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина — одна из самых заминированных территорий мира.



Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.



Также глава МККК приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил в поддержке со стороны организации в этом процессе.