СБУ разоблачила госслужащих на незаконной легализации жителей РФ, ОРДЛО и ПМР в Украине

В Украине пресечена незаконная легализация граждан СНГ, в частности, жителей РФ, Приднестровья, ОРДЛО и некоторых стран с повышенной террористической угрозой, для последующей переправки в ЕС. К масштабной схеме причастны государственные служащие, сообщили в пресс-центре СБУ.



Среди подозреваемых — работники Государственной миграционной и таможенной служб, ЦНАП, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.



В СБУ установили, что схема работала по двум направлениям. Иностранцы предоставляли копии своих документов. На их основании под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. В документы вносились фиктивные сведения о якобы рождения лица в Украине.



Далее злоумышленники передавали дубликаты сообщникам из числа работников украинских ЦНАП. Те регистрировали иностранцев и изготавливали им паспорта. За «услугу» они получали от трех до пяти тысяч евро.



Второй механизм заключался в оформлении заграничного паспорта на основании поддельного украинского паспорта старого образца. В него вклеивалось фото иностранца с чужими данными.



Правоохранители провели 32 обыска в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдовы, а также по месту работы и жительства сообщников чиновников.



«Обнаружено и изъято почти 150 поддельных паспортов. В результате 50 лицам отменено украинское гражданство как незаконно приобретенное», — говорится в сообщении.



Во время обысков в подразделениях ГТС в Виннице изъяты фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.



Следствие ведется по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.